HOME NEWS NASIONAL

Menteri Pigai: 60 Ribu Warga Mengungsi dan 2 Distrik Sudah Kosong Imbas Konflik di Papua

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |01:10 WIB
Menteri Pigai: 60 Ribu Warga Mengungsi dan 2 Distrik Sudah Kosong Imbas Konflik di Papua
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyebut, masalah konflik yang terjadi di tanah Papua telah berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Pigai menyebut, konflik bersenjata ini telah menyebabkan korban baik meninggal dunia, luka-luka, dan hilang. Bahkan, kata dia, telah memaksa sebanyak 60 ribu orang mengungsi ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire, sampai dua distrik telah kosong tak ada warganya. 

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” kata Pigai, Sabtu (7/6/2025).

Data tersebut didapat setelah dirinya menginisiasi pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali, Jumat 6 Juni 2025 kemarin.

Pigai menyebut, respon serius situasi di Papua dilakukan dalam kerangka dan tujuan tunggal yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian. 

“Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan Para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat. Sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.

 

