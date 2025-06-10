Kronologi Pria Cabuli Dua Bocah di Toilet Masjid Bogor, Korban Diimingi Uang

BOGOR - Polisi masih mendalami kasus dugaan pencabulan oleh pria berinisial S, di wilayah Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku melancarkan aksi bejatnya di toilet masjid.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Juni 2025. Awalnya, dua korban anak di bawah umur berusia 4 dan 7 tahun bermain di sekitaran masjid.

"Pelaku datang dan mengimingi korban uang," kata Agustinus, Senin (9/6/2025).

Lalu, pelaku mengajak kedua korban ke dalam toilet masjid. Di dalam toiket tersebut, pelaku melancarkan aksi bejatnya mencabuli kedua korban.

"Setelah itu diamankan oleh Ketua RT ke pos RT dan menghubungi Bhabinkamtibmas," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan bergegas mendatangi lokasi untuk mengamankan pelaku. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Polsek Bogor Tengah menyerahkan pelaku ke Unit PPA Polresta Bogor Kota," pungkasnya.