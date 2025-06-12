Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Partai Perindo Tebing Tinggi Berbagi Daging Kurban di Teluk Karang, Wujud Konsistensi Hadir untuk Masyarakat

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |11:21 WIB
Partai Perindo Tebing Tinggi Berbagi Daging Kurban di Teluk Karang, Wujud Konsistensi Hadir untuk Masyarakat
Pengurus dan kader Partai Perindo Tebing Tinggi berbagi hewan kurban kepada masyarakat saat momen Idul Adha 2025. (Foto: Partai Perindo).
TEBING TINGGI - Semangat kebersamaan begitu terasa dalam perayaan Idul Adha 1446 H yang digelar DPD Partai Perindo Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Pengurus dan kader bergotong-royong menyembelih serta membagikan hewan kurban kepada yang membutuhkan di Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Sabtu (7/6/2025).

Tahun ini, Partai Perindo Tebing Tinggi berkurban dua ekor kambing, yang salah satunya sumbangan dari anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Christoph Munthe. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional “Idul Adha Fest 2025 – 1.000.000 Kantong Kebahagiaan” yang digagas DPP Partai Perindo. 

“Daerah pemilihan saya yaitu Dapil 2, Kecamatan Bajenis dan Padang Hulu letaknya di lokasi ini. Jadi kami hadir dan membangun kedekatan dengan masyarakat,” kata Christoph Munthe.

Legislator berusia 55 tahun ini menilai, Idul Adha merupakan momen untuk memperkuat silaturahmi dan toleransi, tak ada batasan agama, suku serta sekat lainnya. “Kalau niatnya memberi, tidak ada sekat yang membatasi. Semangat ini harus kita jaga,” katanya, seraya berharap Partai Perindo Tebing Tinggi terus solid dan semakin besar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Tebing Tinggi Erwin Harahap menegaskan, kegiatan ini adalah wujud nyata kedekatan partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dengan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kurban ini, Partai Perindo tetap bisa terasa dan hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi," tutur anggota DPRD Kota Tebing Tinggi ini. 

 

