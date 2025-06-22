Mesin Mati Kapal di Tengah Laut, 9 Nelayan Dievakuasi Tim SAR Gabungan

KUPANG - Sebanyak sembilan orang nelayan yang menumpang KM Erdogan yang mengalami mati mesin, di perairan Pulau Dae, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu 21 Juni 2025.

Operasi SAR ini dipimpin langsung Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Mexianus Bekabel, dengan menunjuk Kasi Operasi dan Siaga, Muhdar sebagai On Scene Coordinator (OSC) di lapangan.

Informasi terkait insiden ini pertama kali diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang pada pukul 15.20 WITA dari seorang nahkoda KM Erdogan, Indre.

Indre melaporkan kapal nelayan jenis 9 GT berwarna putih biru ini, dengan sembilan awak, dilaporkan berangkat dari perairan Nawen menuju Pelabuhan Perikanan Kupang pada 21 Juni 2025 sekitar pukul 13.05 WITA.

"Sekitar pukul 14.00 WITA, kapal tersebut mengalami mati mesin di koordinat 9°57'07.06"S - 0123°32'10.08"E, yang kemudian dilaporkan untuk meminta bantuan SAR," kata Mexianus, Minggu (22/6/2025).

Menanggapi laporan darurat tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang segera memberangkatkan KN SAR Antareja 233 pada pukul 15.40 WITA. Kapal ini membawa 14 ABK dan 6 personel rescuer dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang.

Tim SAR Gabungan yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Navigasi Kupang, Bakamla Kupang, dan KSOP Kupang.