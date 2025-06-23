Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengintip Spesifikasi Pesawat Siluman B-2 yang Jatuhkan Bom ke Situs Nuklir Iran

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |19:58 WIB
Mengintip Spesifikasi Pesawat Siluman B-2 yang Jatuhkan Bom ke Situs Nuklir Iran
Pesawat Siluman B-2 AS (Foto: Ist)
JAKARTA Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan udara terkoordinasi ke tiga fasilitas nuklir utama Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dalam misi tersebut, enam pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dikerahkan untuk menjatuhkan total 12 bom penghancur bunker GBU-57A/B ke fasilitas bawah tanah di Fordow. 

Di saat yang sama, 30 rudal jelajah Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) diluncurkan dari kapal selam Angkatan Laut AS menyasar instalasi di Natanz dan Isfahan.

Menurut informasi dari situs resmi Angkatan Udara AS, B-2 Spirit merupakan satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Bom seberat 13,6 ton ini memiliki daya ledak sebesar 2,7 ton dan dirancang khusus untuk menghancurkan target yang berada jauh di bawah permukaan tanah, seperti bunker dan fasilitas nuklir yang diperkuat sistem pertahanan.

Apa Itu Pesawat B-2 Spirit?

B-2 Spirit merupakan pesawat pengebom jarak jauh yang dilengkapi teknologi siluman mutakhir. Dirancang agar sulit terdeteksi radar, pesawat ini mengusung desain unik berbentuk sayap terbang (flying wing) dan menggunakan material komposit serta pelapis anti-radar untuk mengurangi jejak radar secara signifikan.

 

Halaman:
1 2
      
