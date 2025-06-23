Pemuda di Aceh Ngamuk Bantai 5 Orang, Polisi Sisir Hutan Belantara Kejar Pelaku

ACEH - Memasuki hari keenam, tim gabungan Polres Aceh Tenggara masih terus melakukan penyisiran kawasan hutan belantara. Namun, pelaku pembacokan yang menewaskan lima orang pada Senin, 16 Juni 2025 lalu di Desa Uning Segugur belum juga tertangkap.

Tim gabungan yang dipimpin Kapolres AKBP Yulhendri melibatkan personel dari Satreskrim, Satintelkam, Satresnarkoba, dan Polsek yang berjumlah 50 personel menyisir hutan belantara kawasan Gunung Leuser yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku.

Bahkan, untuk mengantisipasi pelaku kabur ke luar, pihak kepolisian juga menerbitkan dan menyebarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap pelaku Andriansyah Putra yang masih berusia 22 tahun.

“Ada informasi tempat tinggal pelaku di kawasan hutan, sejak kecil pelaku ini memang hidup di kawasan hutan,” ujar Kapolres, Minggu (22/6/2025).

Kapolres berharap warga tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa. Sebelumnya, tragedi berdarah mengguncang warga Desa Uning Segugur, saat seorang pria paruh baya bersenjata tajam mengamuk dan membacok satu keluarga.