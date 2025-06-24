Salah Sasaran! Maling Ini Ditembak Usai Curi Motor Polisi

MEDAN - Polisi menembak seorang residivis kasus pencurian sepeda motor (curanmor) berinisial MAL (23), warga Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. MAL ditembak di bagian kaki kiri usai aksinya mencuri motor milik polisi.

Kapolsek Patumbak, Kompol Daulat Simamora, mengatakan MAL ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Unit Reserse Kriminal Polsek Patumbak di dekat salah satu warung di Jalan Pertahanan, Kecamatan Medan Amplas, tengah malam tadi.

Penangkapan bermula saat personel Unit Reskrim memarkirkan tiga unit sepeda motor di halaman warung milik warga bernama Iwan, di Jalan Pertahanan, Medan Amplas. Saat itu polisi yang menggunakan tiga sepeda motor tersebut, baru saja selesai melakukan tugas lapangan dan sedang istirahat di warung tersebut.

Melihat ketiga motor terparkir, pelaku yang diduga sudah memantau lokasi warung kemudian mencoba mencuri salah satu motor yang belakangan diketahui milik Brigadir Polisi Hendry Manulang (35).

Namun, rupanya aksi pelaku diketahui Kanit Reskrim Polsek Patumbak yang kebetulan tiba di lokasi tersebut. Pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan.

"Kanit Reskrim beserta anggota tiba di lokasi dan melihat pelaku sudah berhasil membobol satu unit sepeda motor serta hendak membawanya kabur. Pelaku langsung diamankan oleh Kanit Reskrim bersama personel," ujar Kompol Daulat Simamora, Selasa (24/6/2025).

Daulat mengungkapkan modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu mencari target dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya berkeliling memantau situasi. Setelah merasa aman, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor target menggunakan kunci T dan langsung membawanya kabur, sementara rekannya siaga di atas sepeda motor.

"Setelah menangkap pelaku MAL, kami kemudian membawa pelaku itu memburu rekannya yang ikut terlibat dalam pencurian itu. Namun, saat itu pelaku melawan dan mencoba melarikan diri hingga akhirnya terpaksa kita lumpuhkan dengan tindakan tegas terukur berapa tembakan di bagian kaki kirinya," tuturnya.