Bangun 24 Dapur SPPG di Jateng, Kapolri Komitmen Tingkatkan Kualitas Gizi Anak RI

SOLO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan Groundbreaking pembangunan, 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah. Ia berharap 24 SPPG ini bisa memberikan manfaat kepada 90 ribu siswa.

“24 SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan bisa memberikan manfaat kepada 90.717,” kata Sigit usai melakukan groundbreaking di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (25/6/2025).

Sigit mengatakan, setelah 24 dapur SPPG terbangun dan berjalan, maka nanti pihaknya akan melakukan evaluasi. Dia juga memastikan pembangunan SPPG akan terus dilakukan untuk menyukseskan program MBG.

“Apabila prosesnya berjalan dengan baik, maka selanjutnya nanti di masing-masing polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya bisa menjadi minimal tiga kali lipat, dan tadi Pak Gubernur Jateng juga memiliki satgas yang nanti juga akan bekerja sama dengan kita, sehingga program SPPG dalam rangka mendukung program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP, sampai dengan level SMA, betul-betul bisa terdukung dalam rangka mempersiapkan kualitas SDM kita untuk menghadapi Indonesia emas 2045,” ucapnya.

“Jadi hari ini tentunya menjadi bagian dan upaya kita untuk betul-betul mendukung penuh program MBG sesuai dengan Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” sambungnya.