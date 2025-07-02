Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Dedi Mulyadi Ganti Nama RSUD Al-Ihsan Jadi Welas Asih, Ada Apa?

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |12:17 WIB
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan yang terletak di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung menjadi Rumah Sakit Welas Asih.

Perubahan nama rumah sakit milik Pemprov Jabar ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang diteken pada 19 Juni 2025.

Ahli Pertama Hukum RSUD Al-Ihsan, Zidney Fahmidyan, mengatakan, saat ini proses perubahan nama masih dalam tahap 30 persen. Plang nama rumah sakit pun belum diganti karena masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.

“Untuk keputusan Gubernur sudah ada sejak 19 Juni. Proses internalnya saat ini sudah 30 persen, tinggal penyempurnaan di tingkat pelaksanaan,” kata Zidney saat ditemui di RSUD Al-Ihsan, Rabu (2/7/2025).

Menurut Zidney, alasan perubahan nama rumah sakit adalah untuk mengangkat kearifan budaya lokal Sunda.

Jika sebelumnya RSUD Al-Ihsan dikenal dengan nuansa keislaman, nama Welas Asih dinilai lebih mencerminkan nilai budaya Sunda sekaligus tetap mengandung makna religius.

“Welas Asih itu artinya kasih sayang atau belas kasih sesuai harapan Pak Gubernur. Ini kita ambil pak Gubernur itu sejalan juga dengan makna dua nama Allah dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yaitu kasih sayang,” jelasnya.

 

