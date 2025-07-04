Cuaca Buruk Jadi kendala Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

BANYUWANGI - Pencarian hari kedua 30 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum membuahkan hasil. Tim pencari gabungan terdiri dari ratusan personel bergerak menyisir dari darat, laut, dan udara, mulai dari Selat Bali, perairan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke selatan, dan perairan Pelabuhan Gilimanuk Bali ke selatan.

Proses pencarian dilakukan sejak pukul 06.00 WIB hingga 19.00 WIB, masih belum membuahkan hasil. Tim pencari gabungan membagi menjadi 8 tim atau Search and Rescue Unit (SRU) laut yang bergerak di delapan area.

"Ada delapan SRU laut yang bergerak mencari di 8 titik area perairan Selat Bali dari utara hingga selatan," kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan BASARNAS, Ribut Eko Suyatno di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jumat (4/7/2025) malam.

Pencarian di laut setidaknya melibatkan belasan kapal, termasuk dari kapal perang dan kapal Basarnas, seperti KRI Tongkol 517, KRI Teluk Ende 813, KN SAR 249 Permadi, KN SAR Arjuna, KNP Grantin, RIB 03 dan RBB Pos SAR Banyuwangi, serta RIB 01 Pos SAR Jembrana.

Bahkan tim pencari gabungan juga menggunakan drone atau kamera pemantau bawah laut yang dilepaskan di beberapa titik yang diduga menjadi titik tenggelamnya kapal. Tapi sayang hujan ringan dan cuaca yang tak bersahabat membuat pencarian terkendala.

"Kita belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini kondisi cuaca di perairan selat Bali yang tidak bersahabat," terangnya.