HOME NEWS SUMUT

Rumah Plt Kadis PUPR Madina Digeledah KPK, Tetangga Nangis Histeris 

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |23:52 WIB
Rumah Plt Kadis PUPR Madina Digeledah KPK, Tetangga Nangis Histeris 
Tetangga Plt Kadis PUPR Madina Nangis Histeris (foto: Okezone)
A
A
A

MADINA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Pelaksana tugas (Plt) kepala dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Elvianti Harahap.

Pantauan Okezone di lokasi, Jumat (4/7/2025). Sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap terlihat mengamankan jalannya penggeledahan yang berlangsung di Desa Paggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandia, sekira pukul 16.00 WIB, dan pukul 20.00 WIB, tim KPK keluar dari rumah Kadis PUPR Madina dengan membawa 3 tas koper dan langsung menuju kantor Dinas PUPR Madina. 

Usai digeledah, tetangga Plt Kadis PUPR Madina menangis histeris. Dua perempuan itu tampak saling berpelukan sambil menangis histeris mengejar mobil dinas Elvianti Harahap yang langsung mengikuti mobil KPK menuju Kantor Dinas PUPR.

"Kami tetangganya kasihan aja melihatnya," ujar wanita berkerudung itu, lalu berbalik arah lalu masuk ke rumahnya kembali tampak ia sadar bahwa camera para waratwan mengarah ke wajahnya. 

Setiba dikantor dinas PUPR Madina, Elvianti langsung memasuki kantor dan dikawal pihak kepolisian, serta penyidik KPK terus melakukan penggeledahan di kantor dinas tersebut. 

Pantauan wartawan, hingga berita ini dibuat halaman kantor PUPR Madina masih dikawal ketat oleh personil kepolisian menggunakan rompi hitam dan dengan bersenjata lengkap. 

(Awaludin)

      
