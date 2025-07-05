KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, KNKT Cek Sistem Komunikasi dan Data Perjalanan

BANYUWANGI - Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan penyelidikan insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT memfokuskan penyelidikan pada pemeriksaan sistem komunikasi, dan rekam perjalanan pada data facial traffic control.

Ketua KNKT Soejanto Tjahjono mengungkapkan, pihaknya memfokuskan pada pemeriksaan data facial traffic control berupa jumlah kendaraan, kecepatan, dan pola pergerakan KMP Tunu Pratama. Nantinya pergerakan kapal sebelum kecelakaan terjadi.

"Data Facial traffic control, komunikasi yang terjadi saat malam itu kita sudah kumpulkan," kata Soejanto di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Sabtu (5/7/2025).

Namun pemeriksaan data itu akan dilanjutkan dengan memintai keterangan penumpang, guna mengetahui detik-detik kejadian tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya, termasuk KNKT akan mengomparasikan dengan beberapa video kapal feri saat mengalami blackout.

"Kami melanjutkan dengan mewawancarai korban-korban yang selamat. Kami ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehingga kami bisa memfokuskan kalau ceritanya seperti ini, apa yang terjadi," kata dia.