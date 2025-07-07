Gempa M4,6 Guncang Sragen Jawa Tengah

JAKARTA – Gempa berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang Sragen, Jawa Tengah, Senin 7 Juli 2025, pukul 14.32 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

"Gempa Mag: 4.6, 07-Jul-2025 14:32:22 WIB," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Sementara itu, pusat gempa berada di 6 km timur laut Sragen pada koordinat 7.38 Lintang Selatan – 111.06 Bujur Timur. Pusat gempa berada 6 km Timur Laut Sragen.

"Kedalaman 231 km," imbuhnya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa. "Hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )