HOME NEWS JATIM

Begini Skema Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali 

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |06:37 WIB
Begini Skema Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali 
KMP Tunu Pratama Jaya (foto: dok ist)
A
A
A

BANYUWANGI - Tim Basarnas tengah menyiapkan skema pengangkatan diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Pencarian ini melibatkan dua kapal canggih KRI Fanildo 732 dan KRI Spica 934, yang dilengkapi sonar, magnetometer dan side scan sonar. 

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto mengatakan, pihaknya saat ini berusaha mendeteksi objek diduga kuat merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya, yang berlokasi di sekitar 100 yard atau kurang lebih satu kilometer dari titik dilaporkannya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam.

"SRU (Search and Rescue Unit) underwater diturunkan untuk menyisir titik Lokasi Kecelakaan Kapal (LKK) dalam radius 1.000 yard dari titik awal," ucap Ribut Eko Suyanto, di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, saat ini teknologi dari kedua kapal yang dikerahkan untuk turut membantu operasi pencarian mampu memetakan dasar laut secara visual. Hal ini guna memastikan keberadaan objek kapal yang tenggelam di bawah permukaan laut.

Jika objek kapal berhasil diidentifikasi, tim akan memasang tanda penanda atau floating mark di lokasi. Data posisi akan dicatat untuk rencana lanjutan, yakni pengangkatan bangkai kapal jika memungkinkan.

"Jika diver sudah melihat langsung objek di lokasi, maka tahap berikutnya adalah penyusunan rencana pengangkatan," ucap dia kembali.

 

