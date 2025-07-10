Advertisement
HOME NEWS JATIM

10 Ribu Orang Bakal Hadiri Ceramah Zakir Naik di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |03:01 WIB
10 Ribu Orang Bakal Hadiri Ceramah Zakir Naik di Malang
Zakir Naik (Foto: Ist/Avirista M)
A
A
A

MALANG – Sebanyak 10 ribu orang diperkirakan bakal menghadiri ceramah ulama Zakir Naik di Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini, lebih dari 4 ribu orang melakukan registrasi dan konfirmasi kehadiran kepada panitia.

Ketua PCNU Kota Malang, Isroqunnajah, menyampaikan berdasarkan informasi dari panitia, ceramah Zakir Naik akan mengusung tema "Nabi Muhammad dalam Perspektif Kitab-Kitab Suci". Ia mengakui, jika estimasi panitia, jumlah peserta yang akan hadir bisa mencapai 10 ribu orang.

“Kurang lebih 9 ribu dari 10 ribu yang diagendakan. Tapi sampai kemarin yang sudah registrasi kurang lebih 3 ribu sampai 4 ribu,” ujar Isroqunnajah, Rabu malam (9/7/2025).

Panitia menyampaikan Zakir Naik direncanakan akan memberikan ceramah selama kurang lebih 2,5 jam. Diawali dengan sesi ceramah, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama sekitar dua jam. Acara ini akan dimulai setelah Sholat Magrib, pada Kamis malam 10 Juli 2025. 

Isroqunnajah pun meminta kepada panitia agar tidak ada ceramah atau pertanyaan yang bersifat kontroversial. “Dari panitia, skemanya nanti para penanya diminta maju dan menulis pertanyaan yang ingin diajukan. Yang akan membacakan pertanyaan adalah panitia, jadi bisa diseleksi. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” jelasnya.

 

