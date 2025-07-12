Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Dosen Universitas HKBP Nomensen Tewas Ditabrak Truk Tangki BBM

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |18:20 WIB
SIMALUNGUN  - Peristiwa kecelakaan menimpa seorang dosen Universitas HKBP Nomensen bernama Daniel Christmas Matondang. Dia tewas setelah sepeda motor Yamaha Aerox yang ia kendarai ditabrak truk tangki pengangkut solar.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Pematangsiantar-Perdagangan, areal Perkebunan Simpang Rambung Merah, Nagori Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kasat Lantas Polres Simalungun, Iptu Devi Siringo-ringo, menyebut pihaknya saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan itu.

"Iya benar. Seorang dosen tewas dalam insiden itu. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena truk mengalami rem blong,”ujarnya, Sabtu (12/7/2025).

“Saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk di autopsi. Kita juga sudah mengamankan sopir truk dan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan," tandasnya.

Informasi yang dihimpun Okezone, saat itu truk tangki bernomor polisi BK 8572 BF yang dikemudikan Ardiansyah Marpaung (42) bergerak dengan kecepatan sedang dari arah Pematangsiantar menuju Perdagangan.

 

Halaman:
1 2
      
