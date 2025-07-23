Jokowi Diperiksa di Polresta Solo, Kuasa Hukum: Dalami Fakta Kuliah di UGM

SOLO – Kuasa Hukum mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan menyatakan, pemeriksaan kedua terhadap kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya merupakan bagian dari proses pendalaman penyidikan.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan Jokowi, terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tuduhan penggunaan ijazah palsu.

"Hari ini Pak Jokowi memenuhi jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan di Polresta Solo. Ternyata juga ada 10 saksi lain yang diperiksa,” ujar Yakup kepada awak media usai mendampingi Jokowi di Mapolresta Solo, Rabu (23/7/2025).

Yakup menyebut, pemeriksaan kali ini sangat penting karena status perkara sudah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi menerima sekitar 45 pertanyaan dari penyidik dan proses berlangsung selama tiga jam.

"Pertanyaannya seputar kronologi, pendalaman identitas saksi, lokasi KKN Pak Jokowi, siapa pembimbingnya, serta berbagai fakta saat beliau kuliah di UGM," jelas Yakup.