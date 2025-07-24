Pidato Ma’ruf Amin di Harlah PKB, Prabowo: Singkat dan Kena Inti Masalah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pidato mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

Prabowo terkesan dengan sambutan Ma’ruf Amin yang tidak bertele-tele, namun tetap kena pada inti permasalahan.

“Saya sangat terkesan dengan tadi sama sambutan dari profesor Ma’ruf Amin, sangat terkesan, singkat tidak panjang, tapi sangat esensial, sangat substansial, sangat kena kepada inti masalah,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, isu yang menurutnya jarang disinggung oleh kalangan politisi maupun akademisi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh karena itu, dia menyayangkan bahwa pasal tersebut kerap dilupakan dalam wacana kebangsaan, padahal memiliki makna mendalam bagi arah perekonomian nasional.

“Saya terus terang saja sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang Saya dengar pasal 33 undang-undang dasar 45. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam undang-undang dasar 45,” tuturnya.

Menurutnya, dalam proses Amandemen Konstitusi, Pasal 33 sempat menjadi bagian yang ingin dihapus. Namun upaya itu gagal, dan keberadaannya tetap dipertahankan berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PKB.