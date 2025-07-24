Truk Tronton Muatan Beras Tabrak Dua Mobil di Tapsel, 14 Orang Terluka

TAPSEL – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tronton bermuatan beras terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Kamis (24/7/2025). Truk menabrak dua mobil setelah diduga akibat rem blong

Sebanyak 14 orang dilaporkan terluka. Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Umum Batang Toru–Padangsidimpuan, tepatnya di Desa Panobasan Dolok, Kecamatan Batang Toru.



Saat kecelakaan, truk yang membawa satu penumpang itu melaju dari arah Padangsidimpuan menuju Batang Toru. Setibanya di lokasi kejadian, truk diduga mengalami rem blong dan tak terkendali hingga menabrak mobil Toyota Avanza yang sedang melaju di depannya. Mobil Avanza itu diketahui membawa satu keluarga.

"Truk tronton membawa muatan beras diduga mengalami rem blong, sehingga menabrak mobil Avanza dari arah yang sama," kata Kasat Lantas Polres Tapsel, AKP Dahnial Saragih.

Benturan keras membuat mobil Avanza terseret ke kiri jalan dan menghantam dinding rumah warga. Tak berhenti di situ, truk juga menabrak sebuah mobil pikap yang berada di jalur yang sama. Truk akhirnya terguling di lokasi kejadian.

“Truk kemudian terbalik dan menabrak mobil pikap di depannya,” jelas Dahnial.