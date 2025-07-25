Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prancis Siap Akui Palestina, Israel Kecam Keras

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |05:53 WIB
Prancis Siap Akui Palestina, Israel Kecam Keras
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron akan secara resmi mengumumkan, pengakuan terhadap Negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB di New York, pada bulan September mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah Macron, menyebutnya sebagai bentuk “imbalan atas teror”, merujuk pada serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“Kami mengecam keras keputusan Presiden Macron untuk mengakui Negara Palestina di samping Tel Aviv setelah pembantaian 7 Oktober,” tulis Netanyahu di platform X, seperti dilansir dari BBC News, Kamis (25/7/2025).

“Negara Palestina dalam kondisi saat ini akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel, bukan untuk hidup berdampingan secara damai. Mari kita perjelas: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel; mereka menginginkan negara tanpa Israel,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179339//donald_trump-T46W_large.jpg
Trump Terima Kasih ke Qatar atas Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179333//warga_palestina_dirikan_tenda_di_atas_robot_peledak_israel-Po9u_large.jpg
Kisah Warga Palestina Terpaksa Dirikan Tenda di Atas Robot Peledak Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178963//hamas-np5e_large.jpg
Palestina Bersatu, Hamas Siap Dialog Nasional dengan Berbagai Faksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178902//presiden_as_donald_trump-IoxM_large.jpg
Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894//sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement