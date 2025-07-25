PSU Pilkada Papua, Mesin Partai Perindo Jayapura Siap Bergerak Menangkan Mathius D Fakhiri-Aryoko Rumaropen

JAYAPURA – DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura akan memastikan kemenangan pasangan Mathius Derek Fakhiri–Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua 2025 yang akan berlangsung 6 Agustus mendatang. Mesin partai terus bekerja aktif hingga ke tingkat paling bawah, menjangkau warga dari TPS ke TPS.

“Kami pasti menang di PSU ini. Semua kader sudah bergerak dan warga merespons sangat baik," ungkap Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura, Ferianto Raga Lawa, di Posko Pemenangan, BTN Doyo Grand, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Selasa 22 Juli 2025.

Ia mengungkapkan, Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, langsung tancap gas dengan kekuatan maksimal. Konsolidasi telah dilakukan menyeluruh hingga ke tingkat RT/RW, dengan fokus utama pada pemetaan TPS-TPS kunci.

Menurut politisi yang juga merupakan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura itu, aksi nyata terlihat saat ratusan warga begitu antusias bertatap muka dengan Calon Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di markas Partai Perindo Jayapura yang menjadi Posko Kemenangan calon kepala daerah nomor urut 2 tersebut.

Kesempatan itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung aspirasinya. Salah satunya Saiful Bakri, yang berharap pembangunan infrastruktur lebih merata, layanan kesehatan lebih baik, dan pendidikan yang lebih inklusif di Jayapura.

"Harapan kami, Puskesmas dan dokter di Jayapura bisa memiliki pelayanan yang baik. Kami juga mengharapkan adanya perhatian penuh terhadap pendidikan anak-anak di Jayapura," kata Saiful.

(Arief Setyadi )