Jokowi Ungkap Kondisi Kesehatan Belum Pulih 100% di Reuni UGM

YOGYAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Saat didaulat memberikan sambutan, Jokowi sempat menyinggung soal kondisi kesehatannya.

“Saya sebetulnya ingin bersama rekan-rekan semua sampai besok, tapi kondisi saya sebenarnya belum 100 persen,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan.

Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalani proses pemulihan kesehatan selama tiga bulan terakhir. Ia mengaku memaksakan diri untuk datang ke reuni agar isu seputar ijazah palsu tidak kembali mencuat.

“Kemarin waktu dihubungi Pak Bambang, ‘datang enggak?’ Kalau enggak datang, nanti tambah dikira palsu (ijazahnya), gimana? Jadi ini saya paksakan datang betul,” ucap Jokowi, disambut tawa para alumni.

“Bayangkan kalau saya enggak datang. Rekan-rekan angkatan ’67 ngumpul semua, Jokowi di mana? Rame lagi nanti (isu ijazah palsu), iya kan?” tambahnya sambil tersenyum.