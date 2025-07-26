Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi Lempar Candaan Soal Ijazah Palsu

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |12:00 WIB
Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi Lempar Candaan Soal Ijazah Palsu
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan UGM/Foto: Istimewa
YOGYAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Jokowi yang hadiri bersama istri, Iriana Jokowi, tampak tiba di UGM sekitar pukul 10.20 WIB.

Bahkan, pada berkesempatan itu Jokowi tampak memberikan sambutan sekitar 10 menit. Dalam sambutannya, Jokowi juga sempat melontarkan candaannya dengan alumni UGM terkait ijazah palsu. Mendengar hal itu, tampak para alumni UGM yang langsung ikut tertawa.

Jokowi tampak tidak mengenakan seragam yang sama dengan para alumni UGM saat menghadiri reuni. Dia terlihat mengenakan kemeja berwarna putih.

Sebelumnya, Jokowi tampak keluar dari kediamannya Solo, sekitar pukul 09.00 WIB. “Mau ke Jogja nengok saudara,” kata Jokowi.

Saat ditanya apakah akan menghadiri reuni, Jokowi kembali menyebut akan menengok saudara. Namun sesaat kemudian, Iriana yang berjalan di belakangnya langsung menimpali. “Mau reuni ding,” kata Iriana sembari masuk mobil.

(Fetra Hariandja)

      
