Tak Pakai Seragam Biru, Jokowi Tampil Beda di Reuni UGM

Jokowi mengenakan kostum berbeda dengan peserta reuni Fakultas Kehutanan UGM/Foto: Kunthet kuntadi-Okezone

SLEMAN - Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Jokowi datang ke lokasi bersama istrinya, Iriana Jokowi.

Menariknya, Jokowi terlihat tidak mengenakan pakaian seperti yang dikenakan para alumni lainnya. Para alumni kompak mengenakan pakaian berwarna biru.

Jokowi menjadi satu-satunya yang ternyata memakai kemeja berwarna putih yang dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam.

Meskipun tak memakai seragam atau pakaian yang sama dengan alumni Fakultas Kehutanan UGM lainnya, Jokowi mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan singkat di hadapan para alumni.

Setelah memberikan sambutan, Jokowi terlihat langsung dikerubungi oleh sejumlah alumni Fakultas Kehutanan. Dia terlihat menyalami beberapa orang alumni.