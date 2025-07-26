Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi Ingat Tempat dan Teman KKN

YOGYAKARTA – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7/2025). Saat kuliah, Jokowi mengaku melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Boyolali.

“Mengingat peristiwa masa kuliah sudah 45 tahun bukan hal mudah. KKN dulu lokasinya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali,” katanya.

Jokowi juga masih mengingat beberapa teman semasa KKN. Mereka berasal dari berbagai fakultas, seperti Fakultas Biologi ada Bu Riza, Fakultas Hukum namanya Bu Yohana, dan dari Fakultas Teknik Geodesi ada yang namanya Eko. "Lha kok bisa semua dikatakan palsu,” katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku pernah mendatangi Kasmujo, yang merupakan dosen pembimbingnya. Namun, justru diadukan ke polisi karena dinilai melakukan pembohongan publik.

“Lha wong itu dosen-dosen saya, dosen pembimbing saya itu,” ujarnya.