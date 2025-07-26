Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jokowi Curhat di Reuni UGM: Ijazah Diragukan, Skripsi Diserang, KKN Diperiksa

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |13:41 WIB
Jokowi Curhat di Reuni UGM: Ijazah Diragukan, Skripsi Diserang, KKN Diperiksa
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Kunthet Kuntadi-Okeozone
A
A
A

YOGYAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali curhat soal polemik ijazahnya yang masih terus dipersoalkan sebagian pihak. Momen itu dilontarkan Jokowi saat menghadiri reuni ke-45 angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

Di hadapan rekan-rekan alumni, Jokowi menyampaikan curhatannya terkait perjalanan panjang tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya.

“Semuanya (alumni) saya lihat tampak senang, tapi jangan senang dulu, soalnya ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi yang disambut tawa alumni UGM.

Menurutnya, meski seluruh proses akademik telah dilalui dan dinyatakan sah oleh UGM, isu ini masih berproses secara hukum. Ia bahkan menyebut bahwa putusan akhir mengenai keabsahan ijazahnya kini berada di tangan pengadilan.

“Jadi hati-hati, sekarang keputusan (ijazah saya asli atau tidak) ada di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak-Ibu boleh senang-senang. Tapi kalau tidak, yang 88 (alumni) juga bisa kena,” katanya.

Jokowi pun mengaku heran, sebab menurutnya isu tersebut tak masuk akal. Semua proses kuliah dilaluinya dengan normal. Bahkan, ia menegaskan tak pernah mengulang satu mata kuliah pun.

Halaman:
1 2 3
      
