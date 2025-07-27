Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Wakatobi Sulawesi Tenggara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |10:12 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Wakatobi Sulawesi Tenggara
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Wakatobi Sulawesi Tenggara
JAKARTA -  Gempa dengan kekuatan 5,1 magnitudo (M) mengguncang Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Minggu (27/7/2025). Belum diketahui apakah ada bangunan rusak atau korban jiwa akibat gempa besar tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

BMKG menjelaskan gempa terjadi pukul 09.45 WIB,. Koordinat gempa berada di 5.83 Lintang Selatan dan 124.40 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 27-Jul-25 09:45:25 WIB, Lok:5.83 LS,124.40 BT (105 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA), Kedalaman:639 Km. Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 105 kilometer Tenggara Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan kedalaman 639 kilometer.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
