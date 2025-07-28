Perindo Papua Tengah Salurkan Bantuan Olahraga untuk Mahasiswa Simapitowa di Jayapura

NABIRE - Mahasiswa dinilai sebagai bagian dari anak bangsa yang menjadi tumpuan kemajuan masa depan Indonesia. Kelancaran aktivitas mereka pun perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk partai politik.

Pentingnya peran mahasiswa itulah yang turut mendorong DPW Partai Perindo Papua Tengah memberikan bantuan kepada mahasiswa asal Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo, dan Wanggar (Simapitowa) yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura.

Plt. Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, Pilemon Keiya, mengungkapkan bahwa para mahasiswa tersebut sedang menggalang dana untuk pembangunan asrama. Penggalangan dana dilakukan dengan mengadakan turnamen sepak bola, bola voli, futsal, sepak takraw, dan sejumlah pertandingan lainnya.

“Untuk melancarkan upaya positif ini, kami dari Partai Perindo Papua Tengah menyalurkan bantuan alat olahraga, seperti lima buah bola sepak, empat buah bola voli, dan juga perlengkapan untuk sepak takraw,” ujarnya, Senin (28/7/2025).

Ia menegaskan, Partai Perindo Papua Tengah sangat peduli terhadap dunia pendidikan, dan mahasiswa merupakan aset masa depan bangsa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pendidikan—terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, akan selalu menjadi perhatian serius bagi pihaknya.

“Bantuan kami ini menjadi bukti keseriusan Partai Perindo terhadap pendidikan di Papua Tengah. Hal ini juga sejalan dengan salah satu titik fokus Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni pendidikan,” tuturnya.