Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perindo Papua Tengah Salurkan Bantuan Olahraga untuk Mahasiswa Simapitowa di Jayapura

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |23:07 WIB
Perindo Papua Tengah Salurkan Bantuan Olahraga untuk Mahasiswa Simapitowa di Jayapura
Perindo Papua Tengah Salurkan Bantuan Olahraga untuk Mahasiswa (foto: dok ist)
A
A
A

NABIRE - Mahasiswa dinilai sebagai bagian dari anak bangsa yang menjadi tumpuan kemajuan masa depan Indonesia. Kelancaran aktivitas mereka pun perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk partai politik.

Pentingnya peran mahasiswa itulah yang turut mendorong DPW Partai Perindo Papua Tengah memberikan bantuan kepada mahasiswa asal Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo, dan Wanggar (Simapitowa) yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura.

Plt. Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, Pilemon Keiya, mengungkapkan bahwa para mahasiswa tersebut sedang menggalang dana untuk pembangunan asrama. Penggalangan dana dilakukan dengan mengadakan turnamen sepak bola, bola voli, futsal, sepak takraw, dan sejumlah pertandingan lainnya.

“Untuk melancarkan upaya positif ini, kami dari Partai Perindo Papua Tengah menyalurkan bantuan alat olahraga, seperti lima buah bola sepak, empat buah bola voli, dan juga perlengkapan untuk sepak takraw,” ujarnya, Senin (28/7/2025).

Ia menegaskan, Partai Perindo Papua Tengah sangat peduli terhadap dunia pendidikan, dan mahasiswa merupakan aset masa depan bangsa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pendidikan—terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, akan selalu menjadi perhatian serius bagi pihaknya.

“Bantuan kami ini menjadi bukti keseriusan Partai Perindo terhadap pendidikan di Papua Tengah. Hal ini juga sejalan dengan salah satu titik fokus Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni pendidikan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement