Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Longsor, Legislator Perindo Lam Marganda Inisiasi Gotong Royong Bersihkan Irigasi

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |22:31 WIB
Cegah Longsor, Legislator Perindo Lam Marganda Inisiasi Gotong Royong Bersihkan Irigasi
Legislator Perindo Lam Marganda Inisiasi Gotong Royong Bersihkan Irigasi (foto: dok ist)
A
A
A

HUMBANG HASUNDUTAN – Untuk mengantisipasi potensi longsor saat musim hujan, Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Lam Marganda Silaban menginisiasi kegiatan gotong royong membersihkan saluran irigasi di Desa Sitio II, Kecamatan Lintong Nihuta, pada akhir pekan lalu.

Kegiatan tersebut melibatkan kepala desa, aparat desa, serta warga masyarakat sekitar. Pembersihan dilakukan secara manual di sejumlah titik yang mengalami penyumbatan, khususnya pada jalur irigasi yang mengairi lahan hortikultura milik warga.

“Kami lakukan gotong-royong karena sekarang sedang musim kemarau. Kalau sumbatan ini tidak dibersihkan, saat hujan datang bisa terjadi rembesan air yang memicu longsor. Ini sudah pernah terjadi tiga bulan lalu,” kata Lam Marganda Silaban, Senin (28/7/2025).

Anggota Komisi I DPRD Humbahas dari Dapil 5 itu menjelaskan, penyumbatan air di saluran irigasi berpotensi meningkatkan tekanan air saat curah hujan tinggi. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu longsor dan menyulitkan penanganannya.

“Kita antisipasi. Kita lakukan tindakan preventif karena bila tidak cepat ditangani, saat musim hujan nanti khawatir longsor terjadi kembali,” tegas Lam Marganda, yang merupakan alumnus SMA Katolik Bintang Timur Balige dan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Agung, Medan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement