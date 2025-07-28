Cegah Longsor, Legislator Perindo Lam Marganda Inisiasi Gotong Royong Bersihkan Irigasi

HUMBANG HASUNDUTAN – Untuk mengantisipasi potensi longsor saat musim hujan, Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Lam Marganda Silaban menginisiasi kegiatan gotong royong membersihkan saluran irigasi di Desa Sitio II, Kecamatan Lintong Nihuta, pada akhir pekan lalu.

Kegiatan tersebut melibatkan kepala desa, aparat desa, serta warga masyarakat sekitar. Pembersihan dilakukan secara manual di sejumlah titik yang mengalami penyumbatan, khususnya pada jalur irigasi yang mengairi lahan hortikultura milik warga.

“Kami lakukan gotong-royong karena sekarang sedang musim kemarau. Kalau sumbatan ini tidak dibersihkan, saat hujan datang bisa terjadi rembesan air yang memicu longsor. Ini sudah pernah terjadi tiga bulan lalu,” kata Lam Marganda Silaban, Senin (28/7/2025).

Anggota Komisi I DPRD Humbahas dari Dapil 5 itu menjelaskan, penyumbatan air di saluran irigasi berpotensi meningkatkan tekanan air saat curah hujan tinggi. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu longsor dan menyulitkan penanganannya.

“Kita antisipasi. Kita lakukan tindakan preventif karena bila tidak cepat ditangani, saat musim hujan nanti khawatir longsor terjadi kembali,” tegas Lam Marganda, yang merupakan alumnus SMA Katolik Bintang Timur Balige dan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Agung, Medan.