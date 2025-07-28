Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Dikawal Ratusan Rekan Sejawat, Jenazah Ojol Wanita Sevi Ayu Dimakamkan di Sidoarjo

Pramono Putra , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |17:01 WIB
Dikawal Ratusan Rekan Sejawat, Jenazah Ojol Wanita Sevi Ayu Dimakamkan di Sidoarjo
Jenazah Sevi Ayu Claudia (30), driver ojek online (ojol) wanita yang menjadi korban pembunuhan /Foto: Pramono Putra-Okezone
SIDOARJO – Jenazah Sevi Ayu Claudia (30), driver ojek online (ojol) wanita yang menjadi korban pembunuhan di Kedamean, Gresik, tiba di rumah duka, Pecantingan, Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore. Kedatangan jenazah dikawal ratusan rekan sesama ojek online.

Jenazah Sevi dibawa menggunakan ambulans milik Urkes Polres Gresik. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah begitu peti jenazah tiba di rumah duka.

Setelah disemayamkan selama sekitar 30 menit, jenazah disholatkan di masjid setempat dan dimakamkan di pemakaman umum kawasan tersebut.

Ratusan driver ojol yang sejak pagi menunggu di depan rumah duka, ikut mengantar jenazah hingga ke liang lahat.

Meski pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan kepergian Sevi, namun Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan.

