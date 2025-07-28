Dikawal Ratusan Rekan Sejawat, Jenazah Ojol Wanita Sevi Ayu Dimakamkan di Sidoarjo

Jenazah Sevi Ayu Claudia (30), driver ojek online (ojol) wanita yang menjadi korban pembunuhan /Foto: Pramono Putra-Okezone

SIDOARJO – Jenazah Sevi Ayu Claudia (30), driver ojek online (ojol) wanita yang menjadi korban pembunuhan di Kedamean, Gresik, tiba di rumah duka, Pecantingan, Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore. Kedatangan jenazah dikawal ratusan rekan sesama ojek online.

Jenazah Sevi dibawa menggunakan ambulans milik Urkes Polres Gresik. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah begitu peti jenazah tiba di rumah duka.

Setelah disemayamkan selama sekitar 30 menit, jenazah disholatkan di masjid setempat dan dimakamkan di pemakaman umum kawasan tersebut.

Ratusan driver ojol yang sejak pagi menunggu di depan rumah duka, ikut mengantar jenazah hingga ke liang lahat.

Meski pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan kepergian Sevi, namun Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan.