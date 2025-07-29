Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Suasana Rumah Keluarga Arya Daru di Jogja Sepi, Pintu dan Gerbang Tertutup Rapat

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |17:44 WIB
Suasana Rumah Keluarga Arya Daru di Jogja Sepi, Pintu dan Gerbang Tertutup Rapat
Rumah Keluarga Arya Daru di Jogja (foto: Okezone/Yohanes)
A
A
A

YOGYAKARTA – Polda Metro Jaya merilis hasil penyelidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, pada Selasa (29/7/2025). 

Dalam rilis tersebut, polisi menyimpulkan bahwa Arya diduga meninggal dunia karena bunuh diri, tanpa keterlibatan pihak lain.

Sementara itu, pantauan Okezone pada Selasa sore di rumah keluarga almarhum yang berada di kawasan Banguntapan, Yogyakarta, menunjukkan suasana sepi. Gerbang dan pintu rumah tampak tertutup rapat. Terlihat hanya dua mobil dan satu sepeda motor yang terparkir di garasi.

Sekitar pukul 12.55 WIB, kakak ipar Arya, Meta Bagus, sempat terlihat di luar rumah saat mengendarai mobil jenis city car. Namun saat dimintai keterangan, ia enggan memberikan komentar.

“Sementara saya belum bisa berbicara,” kata Bagus singkat saat ditemui di Jalan Munggur, Jomblang, Banguntapan, Bantul, Selasa (29/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
