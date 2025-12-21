Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Selama Libur Natal 25-26 Desember

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |18:24 WIB
JAKARTA – Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa kebijakan ganjil-genap akan ditiadakan pada Hari Raya Natal 2025 tanggal 25-26 Desember. Pengumuman itu disampaikan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya. 

“Sehubungan dengan Hari Raya Natal 2025, pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta DITIADAKAN pada tanggal 25-26 Desember 2025," demikian unggahan yang disampaikan di akun X @TMCPoldametro, Minggu (21/12/2025).

Dalam keterangan yang disampaikan, ketentuan peniadaan ganjil-genap pada tanggal 25-26 Desember 2025 itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.

“Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

 

