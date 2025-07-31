Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dikepung Polisi, Pengedar Sabu Nekat Loncat dari Lantai 2 Rumah

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |00:31 WIB
Dikepung Polisi, Pengedar Sabu Nekat Loncat dari Lantai 2 Rumah
Penangkapan bandar narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Aksi nekat dilakukan Junaidi (42), seorang residivis kasus narkotika, saat hendak ditangkap polisi karena kembali mengedarkan sabu. 

Panik saat digerebek, ia nekat melompat dari lantai dua rumahnya di Gang Kandis, RT 03, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Sumatera Selatan, Senin 28 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.

Kasat Narkoba Polres Lubuklinggau, AKP Najamudin mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi bahwa tersangka kembali aktif menjual narkoba dari rumahnya.

“Saat penyelidikan, kami melihat tersangka berada di rumah. Tim langsung bergerak menyergap, namun tersangka melihat kedatangan petugas dan panik. Ia pun melompat dari lantai dua melalui jendela samping rumah,” ujar Najamudin, Rabu (30/7/2025).

Setelah aksi kejar-kejaran singkat, tersangka berhasil diamankan. Sebelum ditangkap, Junaidi sempat membuang barang bukti ke belakang rumah. Polisi juga mengamankan dua orang lain yang berada di dalam rumah, yaitu G dan O, karena diduga menghalangi proses penangkapan.

“Kedua orang itu berusaha menghambat petugas, sehingga turut kami amankan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement