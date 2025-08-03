Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Edarkan Sabu Sambil Jualan Bakso Keliling, Pria Ini Ditangkap

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |10:33 WIB
Edarkan Sabu Sambil Jualan Bakso Keliling, Pria Ini Ditangkap
Penjual bakso edarkan narkoba ditangkap polisi (Foto: Diwan M Zahri/Okezone)
A
A
A

BANGKALAN – Pria berinisial JN (37), warga Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, ditangkap polisi. Ia diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu sambil berjualan bakso keliling.

Penangkapan dilakukan Satresnarkoba Polres Bangkalan pada Senin, 28 Juli 2025, di wilayah Desa Pangaranan, Kampung Lebak. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat sedang berjualan.

“Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu klip sabu siap edar yang disembunyikan di gerobak bakso milik pelaku,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan, Iptu Kiswoyo Supriyanto, Minggu (3/8/2025).

Penangkapan bermula dari laporan warga yang curiga terhadap aktivitas pelaku. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli. Setelah memastikan adanya barang bukti, JN langsung dibekuk di lokasi kejadian.

Tersangka mengaku sudah dua tahun menjalankan bisnis haram tersebut dengan modus menjual sabu sambil berjualan bakso keliling.

Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip sabu, alat isap (bong), pipet kaca, dan satu unit gerobak bakso yang digunakan untuk menyimpan dan mengedarkan sabu.

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pengedar narkoba yang lebih luas di wilayah Bangkalan dan sekitarnya. Pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement