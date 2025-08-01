Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gegara Pakai Narkoba hingga Halusinasi, Pria Ini Tebas Ibu Kandung hingga Tewas

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |01:05 WIB
Gegara Pakai Narkoba hingga Halusinasi, Pria Ini Tebas Ibu Kandung hingga Tewas
Ibu dibunuh anak kandung (foto: Okezone)
A
A
A

MADINA - Warga Desa Huta Raja, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), digegerkan oleh aksi sadis seorang pria bernama Ahmad yang tega menebas ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena disuruh oleh makhluk gaib.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, kejadian terjadi ketika Ahmad dan ibunya sedang berada di rumah berdua. Ayah Ahmad diketahui sedang bepergian ke luar kota. Warga terkejut saat Ahmad tiba-tiba datang ke sebuah warung kopi dekat rumahnya dengan pakaian berlumuran darah dan mengaku baru saja membunuh ibunya.

“Pagi tadi dia datang ke warung dengan baju penuh darah. Dia bilang, ‘Tolong dulu, Bang. Aku sudah menebas ibuku dengan parang,’” ungkap warga yang turut mengantar pelaku ke Mapolres Mandailing Natal, Kamis (31/07/2025).

Warga kemudian memeriksa rumah Ahmad dan menemukan ibunya dalam kondisi bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Menurut informasi warga, Ahmad baru saja pulang merantau dari Kepulauan Riau dan diduga telah terjerat penyalahgunaan narkoba.

“Sejak pulang merantau, dia sering terlihat menggunakan narkoba. Kadang dia mengaku sebagai Syekh, kadang mengaku sebagai Chen-chen. Tadi dia bilang, yang membunuh ibunya itu adalah Chen-chen, bukan dirinya, seperti orang kesurupan,” kata perangkat Desa Huta Raja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement