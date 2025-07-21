Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis! Usai Bacok Istri dan Mertua, Pria Ini Ditemukan Tewas dengan Luka Leher Tergorok

Asep Juhariyono , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |04:05 WIB
Tragis! Usai Bacok Istri dan Mertua, Pria Ini Ditemukan Tewas dengan Luka Leher Tergorok
Penemuan Mayat (foto: Freepik)
A
A
A

TASIKMALAYA - Seorang pria berinisial A, yang menjadi buronan usai membacok lima anggota keluarga mertuanya di Kampung Ambarayah, Desa Sukadana, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan tewas di sebuah kebun, pada Minggu (20/7/2025).

Jasad A ditemukan oleh seorang warga yang sedang memburu burung di kawasan kebun Kampung Ciakar, Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, tak jauh dari tempat tinggal pelaku. Saat ditemukan, terdapat luka gorokan di bagian leher korban.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra membenarkan penemuan mayat tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian sebelumnya telah membentuk tim gabungan untuk mencari pelaku usai insiden pembacokan.

"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan mayat tak dikenal. Setelah dilakukan proses identifikasi, kami pastikan jasad tersebut adalah pelaku pembacokan lima anggota keluarga di Kampung Ambarayah," ujar AKP Herman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184895//mayat_dalam_karung-0udf_large.jpg
Mayat dalam Karung di Cikupa Teridentifikasi, Ini Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176273//mayat_lansia_di_depok-oSrV_large.jpg
Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pasar Musi Sukmajaya Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement