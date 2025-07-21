Tragis! Usai Bacok Istri dan Mertua, Pria Ini Ditemukan Tewas dengan Luka Leher Tergorok

TASIKMALAYA - Seorang pria berinisial A, yang menjadi buronan usai membacok lima anggota keluarga mertuanya di Kampung Ambarayah, Desa Sukadana, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan tewas di sebuah kebun, pada Minggu (20/7/2025).

Jasad A ditemukan oleh seorang warga yang sedang memburu burung di kawasan kebun Kampung Ciakar, Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, tak jauh dari tempat tinggal pelaku. Saat ditemukan, terdapat luka gorokan di bagian leher korban.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra membenarkan penemuan mayat tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian sebelumnya telah membentuk tim gabungan untuk mencari pelaku usai insiden pembacokan.

"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan mayat tak dikenal. Setelah dilakukan proses identifikasi, kami pastikan jasad tersebut adalah pelaku pembacokan lima anggota keluarga di Kampung Ambarayah," ujar AKP Herman.