Truk Tangki Muatan Tetes Tebu Terguling di Malang, 3 Pemotor Luka Parah

MALANG – Truk gandeng bermuatan tetes tebu terguling di kawasan Jembatan Flyover Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.20 WIB, Senin sore (4/8/2025), dan menyebabkan arus lalu lintas di jalan raya utama Malang menuju arah selatan mengalami kemacetan parah.

Terlihat bodi gandengan truk tangki bermuatan tetes tebu itu melintang di sisi jalur barat di atas jembatan, tepat di depan Stasiun Malang Kota Lama. Muatan tetes tebu cair yang ada di tangki truk tersebut meluber ke luar dan memperparah kemacetan.

Petugas terpaksa menutup jembatan flyover di Jalan Kolonel Sugiono. Arus lalu lintas pun dialihkan ke bawah jalan raya, menyebabkan kemacetan hingga mencapai radius lebih dari 3 kilometer.

Supriono, saksi mata, mengatakan truk tangki bermuatan tetes tebu itu melaju dari arah selatan menuju utara. Saat melintasi jalanan menanjak di Jembatan Flyover Mergosono, truk diduga tak kuat menanjak hingga gandengannya terputus dan menabrak pembatas jalan lalu terguling.

"Gandengannya ngguling, habis itu tetesnya bocor. Langsung bocor nabrak pagar pembatas. Nabrak terus ngguling, mundur ngepot terus ngguling," kata Supriono, ditemui di lokasi.