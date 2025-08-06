Lindungi Hak Anak, Kemenag Targetkan Dua Juta Pencatatan Nikah di 2025

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada tahun 2025.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, penghulu perlu menetapkan target pencatatan nikah, baik bulanan maupun tahunan. Ia meminta agar tidak ada penurunan angka dibanding tahun sebelumnya.

“Tolong pasang target, Pak. Tidak boleh angkanya turun dari tahun kemarin,"ujar Abu saat memberi pembinaan kepada ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, dikutip Rabu (6/8/2025).

"Naik per bulan, year on year-nya berapa? Juli tahun ini berapa? Juli tahun lalu berapa? Naik apa turun? Harus bisa kita rancang seperti itu,”sambungnya.

Kemenag juga mendorong berbagai program layanan, seperti nikah massal, program “Gas Nikah”, serta inisiatif jemput bola bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan.

“Kalau perlu gencarkan inisiatif layanan jemput bola. Makanya ada program nikah massal, ada program Gas Nikah,” ucapnya.

Ditegaskannya, tugas penghulu dan ASN Kemenag merupakan amanat negara yang tidak bisa dianggap ringan.

Menurutnya, jika ada penghulu yang keberatan menaikkan target, maka perlu dilakukan pendekatan secara persuasif.