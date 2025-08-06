Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lindungi Hak Anak, Kemenag Targetkan Dua Juta Pencatatan Nikah di 2025

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:55 WIB
Lindungi Hak Anak, Kemenag Targetkan Dua Juta Pencatatan Nikah di 2025
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad/ist
A
A
A

JAKARTA -  Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada tahun 2025. 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, penghulu perlu menetapkan target pencatatan nikah, baik bulanan maupun tahunan. Ia meminta agar tidak ada penurunan angka dibanding tahun sebelumnya.

“Tolong pasang target, Pak. Tidak boleh angkanya turun dari tahun kemarin,"ujar Abu saat memberi pembinaan kepada ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, dikutip Rabu (6/8/2025).

"Naik per bulan, year on year-nya berapa? Juli tahun ini berapa? Juli tahun lalu berapa? Naik apa turun? Harus bisa kita rancang seperti itu,”sambungnya.

Kemenag juga  mendorong berbagai program layanan, seperti nikah massal, program “Gas Nikah”, serta inisiatif jemput bola bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan. 

“Kalau perlu gencarkan inisiatif layanan jemput bola. Makanya ada program nikah massal, ada program Gas Nikah,” ucapnya.

Ditegaskannya, tugas penghulu dan ASN Kemenag merupakan amanat negara yang tidak bisa dianggap ringan.

Menurutnya, jika ada penghulu yang keberatan menaikkan target, maka perlu dilakukan pendekatan secara persuasif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182062//pernikahan-M0Bj_large.jpg
Apakah Wali Nikah Berhak Tentukan Mahar? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181449//pernikahan-usmk_large.jpg
Selain Ayah, Ini Urutan Wali Nikah bagi Pengantin Perempuan dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181378//viral-LXVC_large.jpg
Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/330/3181031//ilustrasi-892x_large.jpg
Apakah Nikah Siri Termasuk Zina? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180875//pemerintah-2O8C_large.jpg
Kemenag: Madrasah Salafiyah Akan Diproyeksikan Jadi Model Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement