Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mari-Yo Unggul Hitung Cepat PSU, Ketua DPW Partai Perindo Billy Suwae: Terima Kasih Masyarakat Papua

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:06 WIB
Mari-Yo Unggul Hitung Cepat PSU, Ketua DPW Partai Perindo Billy Suwae: Terima Kasih Masyarakat Papua
Ketua DPW Partai Perindo Papua Billy Suwae menyambut gembira hasil quick count PSU Pilgub Papua, (Foto: Partai Perindo).
A
A
A

JAYAPURA - Ketua DPW Partai Perindo Papua Billy Suwae menyambut gembira hasil hitung cepat (quick count) yang menunjukkan keunggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua.

Berdasarkan hasil quick count internal koalisi, pasangan Mari-Yo meraih 57,52 persen suara. Keunggulan ini diperkuat dengan hasil quick count Indikator Politik Indonesia yang mengambil sampel dari 250 TPS di seluruh Papua dan mencatat Mari-Yo menang dengan 50,71 persen suara. 

"Puji Tuhan, karena kita telah meraih hasil yang baik. Kami berterima kasih kepada masyarakat Papua yang telah menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi 6 Agustus kemarin untuk memilih Bapak Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen," ujar Billy Suwae, Kamis (7/8/2025).

Pasangan Mari-Yo diusung oleh Koalisi Papua Cerah yang terdiri dari 17 partai politik, termasuk Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita. Billy menegaskan, hasil quick count yang digunakan pihaknya berbasis pada formulir C1 Plano, sehingga dirinya optimistis hasilnya akan mendekati bahkan sama dengan hasil penghitungan resmi (real count) KPU.

"Quick count yang kami lakukan berdasarkan C hasil. Kami sangat yakin dengan kemenangan Mari-Yo, karena datanya riil. Rencananya malam ini kami juga akan deklarasi hasil real count-nya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement