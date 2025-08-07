Mari-Yo Unggul Hitung Cepat PSU, Ketua DPW Partai Perindo Billy Suwae: Terima Kasih Masyarakat Papua

JAYAPURA - Ketua DPW Partai Perindo Papua Billy Suwae menyambut gembira hasil hitung cepat (quick count) yang menunjukkan keunggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua.

Berdasarkan hasil quick count internal koalisi, pasangan Mari-Yo meraih 57,52 persen suara. Keunggulan ini diperkuat dengan hasil quick count Indikator Politik Indonesia yang mengambil sampel dari 250 TPS di seluruh Papua dan mencatat Mari-Yo menang dengan 50,71 persen suara.

"Puji Tuhan, karena kita telah meraih hasil yang baik. Kami berterima kasih kepada masyarakat Papua yang telah menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi 6 Agustus kemarin untuk memilih Bapak Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen," ujar Billy Suwae, Kamis (7/8/2025).

Pasangan Mari-Yo diusung oleh Koalisi Papua Cerah yang terdiri dari 17 partai politik, termasuk Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita. Billy menegaskan, hasil quick count yang digunakan pihaknya berbasis pada formulir C1 Plano, sehingga dirinya optimistis hasilnya akan mendekati bahkan sama dengan hasil penghitungan resmi (real count) KPU.

"Quick count yang kami lakukan berdasarkan C hasil. Kami sangat yakin dengan kemenangan Mari-Yo, karena datanya riil. Rencananya malam ini kami juga akan deklarasi hasil real count-nya," katanya.