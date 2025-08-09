Advertisement
HOME NEWS JATIM

Parah! Oknum Pegawai Pemkab Bangkalan Asyik Pesta Sabu di Kantor Kecamatan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |11:35 WIB
Parah! Oknum Pegawai Pemkab Bangkalan Asyik Pesta Sabu di Kantor Kecamatan
BANGKALAN – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bangkalan menggerebek pesta sabu yang melibatkan dua oknum pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan dua warga lainnya di Kantor Kecamatan Modung, Senin (4/8/2025).

Kasatresnarkoba Polres Bangkalan, Iptu Kiswoyo Supriyanto, mengatakan dua pelaku berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL), masing-masing WTW (54) asal Kota Surabaya dan HP (42) warga Kecamatan Modung. Sementara dua orang lainnya adalah SF (40), yang diduga pengurus KONI Bangkalan, dan BR (42) warga Modung.

“Keempatnya kami asesmen untuk direhabilitasi karena berstatus sebagai pengguna narkotika,” kata Iptu Kiswoyo, Sabtu (9/8/2025).

