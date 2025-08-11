Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Hadiri Launching Buku Maestro Legong dan Kebyar, Perindo Bali: Seni dan Budaya Adalah Identitas Bangsa

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |14:36 WIB
Hadiri Launching Buku Maestro Legong dan Kebyar, Perindo Bali: Seni dan Budaya Adalah Identitas Bangsa
GIANAYAR - Partai Perindo Bali menghadiri acara pengenalan launching ketiga buku maestro Tari Bali Anak Agung Gde Ngurah Mandera di The Cafe Lotus, Ubud, Gianyar, Bali. Kehadiran Perindo sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan warisan seni dan budaya Bali.

Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya, mengatakan, acara tersebut digelar dengan nuansa sakral dan penuh penghormatan.

“Buku Anak Agung Gde Ngurah Mandera Sang Maestro Legong dan Kebyar (Satya Bela Wira) penjelajah dunia dari Bali ini mengisahkan jejak perjuangan maestro Tari Bali, Anak Agung Gde Bgurah Mandera dari Desa Peliatan Ubud yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia,”ujar Ketut Putra, Senin (11/8/2025).

Dikatakannya, Anak Agung Gde Ngurah Mandera pernah memimpin misi kesenian Bali ke Paris Expo 1931 dan dipercaya oleh Presiden Sukarno memimpin misi budaya ke Amerika Serikat tahun 1952.

“Termasuk penampilan ikonik di acara televisi terkenal Amerika Serikat, Ed Sullivan Show,” ujarnya.

Buku ini kata dia, tidak hanya mengisahkan riwayat hidup maestro, tapi juga menyuguhkan arsip karya, foto dokumentasi  hingga pertunjukan lintas generasi dengan format panggung yang menyentuh emosi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Bali Partai Perindo Bali
Telusuri berita news lainnya
