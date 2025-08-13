Demo Pemakzulan Bupati Pati Ricuh, 34 Orang Luka-luka

JAKARTA – Sebanyak 34 orang mengalami luka-luka dalam demonstrasi pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang berujung chaos. Mereka semua sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Artanto, mengungkapkan bahwa 34 orang tersebut terdiri dari tujuh personel kepolisian dan 27 pendemo.

"Data sementara 34 orang yang diobati di RS Suwondo, 7 anggota Polri dan 27 pendemo. Ada sebagian yang sudah dipulangkan," kata Artanto, Rabu (13/8/2025).

Artanto juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam demonstrasi tersebut. Hal itu dipastikan setelah jajaran kepolisian melakukan pengecekan langsung.

"Setelah diklarifikasi dan dicek di lapangan, nihil (korban jiwa). Informasi tersebut tidak benar," ujar Artanto.