HOME NEWS JATENG

Tragis! Lansia Tewas Dibunuh Anak Kandung, Polisi Sita Mandau hingga Baju Bernoda Darah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |14:26 WIB
Tragis! Lansia Tewas Dibunuh Anak Kandung, Polisi Sita Mandau hingga Baju Bernoda Darah
Pelaku pembunuhan (foto: Okezone)
A
A
A

WONOGIRI – Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistyo, mengungkap perkembangan terbaru kasus pembunuhan seorang lansia yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Polisi telah mengamankan anak kandung korban sebagai terduga pelaku.

“Pada Jumat, 15 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku,” kata Wahyu, Jumat (15/8/2025).

Selain menangkap tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut, antara lain satu buah mandau atau parang beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, dan potongan rambut korban.

“Seluruh barang bukti akan diperiksa menggunakan metode Scientific Crime Investigation guna memastikan keterkaitannya dengan kasus ini,” jelas Wahyu.

 

Halaman:
1 2
      
