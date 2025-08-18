Advertisement
HOME NEWS JATIM

Breaking News! Banyuwangi Diguncang Gempa Dangkal

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |22:06 WIB
Breaking News! Banyuwangi Diguncang Gempa Dangkal
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 3,4 mengguncang kawasan Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin (18/8/2025) malam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) belum bisa memastikan apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak.

"Gempa Mag:3.4, 18-Aug-2025 21:35:41WIB," tulis BMKG, melalui akun X resminya, @infoBMKG.

Disebutkan, titik koordinat gempa berada di 7,98 lintang selatan dan 114,21 bujur timur atau 32 kilometer sebelah barat laut Banyuwangi.  

Lebih lanjut, BMKG juga menyatakan kedalam gempa ini berada di 10 kilometer.

“Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan dari BMKG tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
