Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berbadan Kekar, Ini Tampang Bengis 4 Penculik Pegawai Cabang Bank BUMN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |13:45 WIB
Berbadan Kekar, Ini Tampang Bengis 4 Penculik Pegawai Cabang Bank BUMN
Pelaku penculikan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku penculikan MIP (37), pegawai cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dalam rekaman video yang diterima, Jumat (22/8/2025), terlihat tiga pelaku berinisial AT, RS, dan RAH digiring menuju ruang pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Kedua tangan para pelaku diikat dengan kabel ties.

Ketiganya tampak berjalan menunduk dan dikawal ketat oleh anggota tim Subdit Resmob Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya sepanjang perjalanan menuju ruang pemeriksaan.

Sementara itu, satu pelaku lainnya, RW, ditangkap saat mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Detik-Detik Penculikan Sebelum Korban Ditemukan Tewas

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement