Berbadan Kekar, Ini Tampang Bengis 4 Penculik Pegawai Cabang Bank BUMN

JAKARTA – Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku penculikan MIP (37), pegawai cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dalam rekaman video yang diterima, Jumat (22/8/2025), terlihat tiga pelaku berinisial AT, RS, dan RAH digiring menuju ruang pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Kedua tangan para pelaku diikat dengan kabel ties.

Ketiganya tampak berjalan menunduk dan dikawal ketat oleh anggota tim Subdit Resmob Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya sepanjang perjalanan menuju ruang pemeriksaan.

Sementara itu, satu pelaku lainnya, RW, ditangkap saat mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

