RS Polri Beberkan Hasil Pemeriksaan Jenazah Pegawai Bank BUMN

JAKARTA – Kepala RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Brigjen Pol Prima Heru membeberkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah pegawai cabang Bank BUMN Cempaka Putih berinisial MIP.

"Jenazah menggunakan batik cokelat dan celana panjang cokelat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban," ujar Prima kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (22/8/2025).

Tim Forensik RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri pada Kamis, 21 Agustus 2025, pukul 12.48 WIB menerima jenazah yang diduga merupakan korban pembunuhan. Hal itu sesuai surat permintaan penitipan mayat dari Polsek Serang Baru atas nama MIP, berusia 37 tahun, dengan alamat di Pasir Kuda, Bogor Barat, Kota Bogor.

"Atas dasar permintaan visum dari Polres Jakarta Timur dan persetujuan keluarga, telah dilakukan pemeriksaan jenazah dan pemeriksaan dalam (autopsi) pada Kamis, 21 Agustus 2025, mulai pukul 14.30 WIB," tuturnya.

Kemudian dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA dan toksikologi forensik. Data tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Selanjutnya dilakukan pemulasaran jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada Kamis, 21 Agustus 2025, pukul 19.41 WIB," katanya.

(Fetra Hariandja)