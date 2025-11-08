Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |11:20 WIB
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor (WAFA)
A
A
A

JAKARTA - Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan pemukim Israel melancarkan 264 serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki selama Oktober 2025. Jumlah tersebut memecahkan rekor bulanan sejak PBB melacak insiden serupa pada 2006. 

1. 8 Insiden Per Hari

Dalam sebuah pernyataan yang memperingatkan peningkatan tajam dalam kekerasan, OCHA mengatakan serangan-serangan tersebut, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan properti. Jika dirata-rata, terdapat delapan insiden per hari.

"Sejak 2006, OCHA telah mendokumentasikan lebih dari 9.600 serangan semacam itu. Sekitar 1.500 di antaranya terjadi tahun ini saja, sekitar 15 persen dari total serangan," kata Badan PBB tersebut, melansir Reuters, Sabtu (8/11/2025).

Tepi Barat merupakan rumah bagi 2,7 juta warga Palestina. Tepi Barat telah lama menjadi inti rencana negara Palestina di masa depan yang berdampingan dengan Israel. 

Namun, pemerintahan Israel secara berturut-turut telah memperluas permukiman dengan cepat, sehingga memecah belah wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915/richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892/kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489/pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056/menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049/israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180/gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement