PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor

PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor (WAFA)

JAKARTA - Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan pemukim Israel melancarkan 264 serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki selama Oktober 2025. Jumlah tersebut memecahkan rekor bulanan sejak PBB melacak insiden serupa pada 2006.

1. 8 Insiden Per Hari

Dalam sebuah pernyataan yang memperingatkan peningkatan tajam dalam kekerasan, OCHA mengatakan serangan-serangan tersebut, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan properti. Jika dirata-rata, terdapat delapan insiden per hari.

"Sejak 2006, OCHA telah mendokumentasikan lebih dari 9.600 serangan semacam itu. Sekitar 1.500 di antaranya terjadi tahun ini saja, sekitar 15 persen dari total serangan," kata Badan PBB tersebut, melansir Reuters, Sabtu (8/11/2025).

Tepi Barat merupakan rumah bagi 2,7 juta warga Palestina. Tepi Barat telah lama menjadi inti rencana negara Palestina di masa depan yang berdampingan dengan Israel.

Namun, pemerintahan Israel secara berturut-turut telah memperluas permukiman dengan cepat, sehingga memecah belah wilayah tersebut.