Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Baru 2 Minggu Diteken, Thailand Tangguhkan 'Kesepakatan Damai' dengan Kamboja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |20:21 WIB
Baru 2 Minggu Diteken, Thailand Tangguhkan 'Kesepakatan Damai' dengan Kamboja
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (tengah) dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet (kiri) menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan Donald Trump pada Oktober. (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA - Thailand mengatakan akan menangguhkan implementasi 'kesepakatan damai'﻿ dengan negara tetangga Kamboja terkait perbatasan yang disengketakan. Penundaan itu diumumkan Bangkok hanya dua minggu setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memimpin penandatanganannya.

Pengumuman Thailand ini muncul setelah sejumlah tentara terluka dalam ledakan ranjau darat di dekat perbatasan Kamboja di Provinsi Sisaket, kata seorang juru bicara pemerintah.

Kamboja menyatakan tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut, yang diharapkan membawa perdamaian abadi setelah bentrokan perbatasan yang menewaskan lebih dari 40 orang pada Juli, demikian diwartakan BBC.

Kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut — yang ditolak Thailand sebagai 'kesepakatan damai'﻿ — pada Oktober dalam sebuah upacara bersama presiden AS di Malaysia.

Namun, pada Senin (10/11/2025), Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia setuju dengan keputusan yang diambil oleh para kepala pertahanan negara, dengan mengatakan bahwa "ancaman keamanan... belum benar-benar berkurang".

Menurut Bangkok Post, para prajurit tersebut terluka saat berpatroli — salah satunya kehilangan kakinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182815//herbal-p79I_large.jpg
Viral Inhealer Laris Asal Thailand Ternyata Abal-abal, Ini 4 Cara Agar Tak Tertipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182811//in_haler-Z4YH_large.jpg
Inhaler Thailand yang Diklaim Herbal Di-blacklist BPOM RI, Ternyata Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/205/3182534//travel_weekly_asia-FfBS_large.jpg
Tomorrowland Siap Guncang Pattaya, Pertama Kali Digelar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182476//ilustrasi-iNXK_large.jpg
Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182082//topan_kalmaegi-gqE2_large.jpg
Topan Kalmaegi Bergerak ke Kamboja, Renggut 193 Korban Jiwa di Filipina dan Vietnam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement