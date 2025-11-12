Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mengelola Hubungan Kerja di Sektor Domestik

Opini , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |00:37 WIB
Reni Rinjani Pratiwi (Foto: Dok)
DI ZAMAN yang serba kompleks, kehadiran Asisten Rumah Tangga (ART) untuk mendukung tugas-tugas di rumah semakin penting. ART saat ini bukan sekadar kebutuhan tapi (di beberapa keluarga) sudah menjadi prioritas, terutama bagi pasangan muda yang sama-sama bekerja dan telah memiliki buah hati.

Minimnya lapangan kerja dan situasi ekonomi yang sedang lesu pun membuat pekerjaan di sektor informal seperti ART menjadi pilihan. Terutama bagi mereka yang minim keterampilan, atau latar belakang pendidikan yang kurang mumpuni. 

Data DPD Asosiasi Penyalur Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta menyebutkan meski ada penurunan permintaan ART dan baby sitter sebesar 30 persen, namun tidak bisa dikesampingkan, adanya fenomena masyarakat, yang justru beralih profesi menjadi ART menyikapi rendahnya penghasilan atau akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti dari buruh pabrik menjadi ART.

Fakta tersebut, setidaknya menguatkan adanya peluang dan relasi kebutuhan yang erat (supply and demand) antara pemberi kerja dengan ART, dan menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Meski pada praktiknya hubungan ini bisa saja berubah di tengah jalan, tercederai akibat adanya wanprestasi yang berujung pada ketidakharmonisan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang disebabkan banyak faktor. 

Tulisan berikut coba mengambil sudut pandang dari sisi pemberi kerja, mengatasi atau menghindari "drama" ART yang bertugas mendukung kerja rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah atau baby sitter yang bertugas menjaga anak. Tanpa bermaksud menyudutkan, tulisan ini bertujuan semata untuk memberikan tips, menjaga agar hubungan atau relasi yang baik, saling menguntungkan seperti yang dipaparkan di atas tetap terjaga, bersumber dari pengalaman penulis 16 tahun berinteraksi dan mempekerjakan ART.

1. Bersikap Wajar

      
