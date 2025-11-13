Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Aksi di Polda Metro, Sejumlah Elemen Desak Roy Suryo Cs Ditahan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |11:14 WIB
Gelar Aksi di Polda Metro, Sejumlah Elemen Desak Roy Suryo Cs Ditahan
Sejumlah elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya/Foto: Riyan Rizki Roshali-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya pada Kamis (13/11/2025). Mereka mendesak agar pihak kepolisian segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan (dkk) terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Berdasarkan pantauan di depan Polda Metro Jaya, terlihat sejumlah elemen membentangkan spanduk bertuliskan desakan ‘Mendesak Polda Metro Jaya tangkap Teroris (Tifa, Roy dan Rismon)’.

Sementara itu, sang orator mengungkapkan bahwa Roy Suryo Cs telah meragukan harga diri (dignity) dari Presiden ke-7 RI Jokowi.

“Apa yang dilakukan oleh Teroris, Roy Suryo, Tifa dan Rismon Sianipar telah meragukan dignity seorang mantan Presiden RI ke-7,” teriak orator.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926/roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184909/ijazah_jokowi-MVkg_large.jpg
Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184760/roy-JkQj_large.jpg
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184654/jokowi-9aYD_large.jpg
Pertama Kali! Andi Azwan Ungkap Data Forensik Digital Ijazah Asli Jokowi, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184520/rismon-QLpi_large.jpg
Dilarang Bicara, Rismon Tuding Audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184506/roy_suryo-VYSm_large.jpg
Walk Out saat Audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Roy Suryo: Tidak Nyaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement