Gelar Aksi di Polda Metro, Sejumlah Elemen Desak Roy Suryo Cs Ditahan

Sejumlah elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya/Foto: Riyan Rizki Roshali-Okezone

JAKARTA - Sejumlah elemen yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya pada Kamis (13/11/2025). Mereka mendesak agar pihak kepolisian segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan (dkk) terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Berdasarkan pantauan di depan Polda Metro Jaya, terlihat sejumlah elemen membentangkan spanduk bertuliskan desakan ‘Mendesak Polda Metro Jaya tangkap Teroris (Tifa, Roy dan Rismon)’.

Sementara itu, sang orator mengungkapkan bahwa Roy Suryo Cs telah meragukan harga diri (dignity) dari Presiden ke-7 RI Jokowi.

“Apa yang dilakukan oleh Teroris, Roy Suryo, Tifa dan Rismon Sianipar telah meragukan dignity seorang mantan Presiden RI ke-7,” teriak orator.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.